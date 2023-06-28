Не плюй в колодец в Ярославле. И вообще там не плюй — за это теперь штрафуют

Ярославская область стала первым в России регионом, где ввели штрафы за плевки в общественных местах, сообщает 28 июня РИА Новости. Об этом заявил губернатор области Михаил Евраев.



«Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан», — заявил Евраев.



Теперь в Ярославской области за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1 500 рублей. Если у некультурного гражданина случится рецидив — любителю плеваться придётся заплатить уже 3 000 рублей.

