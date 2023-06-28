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    Не плюй в колодец в Ярославле. И вообще там не плюй — за это теперь штрафуют

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    Ярославская область стала первым в России регионом, где ввели штрафы за плевки в общественных местах, сообщает 28 июня РИА Новости. Об этом заявил губернатор области Михаил Евраев.

    «Вот мы приняли новый Кодекс об административных правонарушениях. И Ярославская область первой в стране и третьей в мире ввела ответственность за плевки… всего две страны в мире, кроме нас, имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан», — заявил Евраев.

    Теперь в Ярославской области за плевок в общественном месте предусмотрен штраф в 1 500 рублей. Если у некультурного гражданина случится рецидив — любителю плеваться придётся заплатить уже 3 000 рублей.

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    Ярославская областьШтраф за плевок
    ЛАЙК8
    СМЕХ9
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
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