«Кино на сцене»: Олег Меньшиков предлагает по-новому взглянуть на сценарий «Берегись автомобиля»

Чтение сценария к культовому фильму Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» состоится 3 и 4 июля. На сцену Театра музыкальной комедии выйдут Людмила Артемьева, Валерий Баринов, Сергей Кемпов, Андрей Мартынов, Максим Матвеев, Дарья Мельникова, Олег Меньшиков, Стася Милославская, Александр Цыпкин и MENSHIKOVBRASS. Распределение ролей остается секретом до самого показа спектакля.
Это вторые петербургские гастроли проекта Олега Меньшикова «Кино на сцене», в котором артисты театра и кино на сцене читают сценарии известных советских фильмов. Главная особенность проекта — это возможность посмотреть на знакомые сюжетные повороты и крылатые фразы в ином ракурсе вне киноэкрана. Первый раз проект был представлен петербургским зрителям в январе 2023 года, тогда на сцене Театра музыкальной комедии прочитали сценарий «Любовь и голуби».
«Берегись автомобиля» — советский художественный фильм, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1966 году режиссёром Эльдаром Рязановым. Авторы сценария — Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский. Главные роли исполнили Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов. В фильме соединяются бродячая городская легенда советского времени о человеке, который угонял автомобили, и шекспировский сюжет о Гамлете.
12+
Полина Никитина