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    «Кино на сцене»: Олег Меньшиков предлагает по-новому взглянуть на сценарий «Берегись автомобиля»

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    Фото: muzcomedy.ru/
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    Чтение сценария к культовому фильму Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля» состоится 3 и 4 июля. На сцену Театра музыкальной комедии выйдут Людмила Артемьева, Валерий Баринов, Сергей Кемпов, Андрей Мартынов, Максим Матвеев, Дарья Мельникова, Олег Меньшиков, Стася Милославская, Александр Цыпкин и MENSHIKOVBRASS. Распределение ролей остается секретом до самого показа спектакля.

    Это вторые петербургские гастроли проекта Олега Меньшикова «Кино на сцене», в котором артисты театра и кино на сцене читают сценарии известных советских фильмов. Главная особенность проекта — это возможность посмотреть на знакомые сюжетные повороты и крылатые фразы в ином ракурсе вне киноэкрана. Первый раз проект был представлен петербургским зрителям в январе 2023 года, тогда на сцене Театра музыкальной комедии прочитали сценарий «Любовь и голуби».

    «Берегись автомобиля» — советский художественный фильм, поставленный на киностудии «Мосфильм» в 1966 году режиссёром Эльдаром Рязановым. Авторы сценария — Эльдар Рязанов и Эмиль Брагинский. Главные роли исполнили Иннокентий Смоктуновский и Олег Ефремов. В фильме соединяются бродячая городская легенда советского времени о человеке, который угонял автомобили, и шекспировский сюжет о Гамлете.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: muzcomedy.ru/

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    Олег МеньшиковБерегись автомобиляСценарий
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