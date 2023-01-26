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    «Любовь и голуби» и новые смыслы. Олег Меньшиков представит петербуржцам проект «Кино на сцене»

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    31 января на сцене театра Музыкальной комедии пройдут гастроли театра имени Ермоловой. Московский театр представит свой проект «Кино на сцене».

    Фото: афиша спектакля
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    «Кино на сцене» — проект, в котором артисты театра и кино на сцене читают сценарии известных советских фильмов. Главная особенность проекта (его художественный руководитель — Олег Меньшиков) — это возможность посмотреть на знакомые сюжетные повороты и крылатые фразы в ином ракурсе вне киноэкрана. Распределение ролей остается секретом до самого показа спектакля.

    В Петербурге озвучат сценарий культовой советской лирической комедии «Любовь и голуби» (1984 год).

    Сценарий будут читать: Олег Меньшиков, Евгения Дмитриева, Елена Подкаминская, Людмила Артемьева, Лада Сизоненко, Дмитрий Лысенков, Сергей Мигицко, Филипп Ершов и Александра Милёшина.

    12+

    Полина Никитина

    Фото: афиша спектакля

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