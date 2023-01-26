«Любовь и голуби» и новые смыслы. Олег Меньшиков представит петербуржцам проект «Кино на сцене»

31 января на сцене театра Музыкальной комедии пройдут гастроли театра имени Ермоловой. Московский театр представит свой проект «Кино на сцене».
«Кино на сцене» — проект, в котором артисты театра и кино на сцене читают сценарии известных советских фильмов. Главная особенность проекта (его художественный руководитель — Олег Меньшиков) — это возможность посмотреть на знакомые сюжетные повороты и крылатые фразы в ином ракурсе вне киноэкрана. Распределение ролей остается секретом до самого показа спектакля.
В Петербурге озвучат сценарий культовой советской лирической комедии «Любовь и голуби» (1984 год).
Сценарий будут читать: Олег Меньшиков, Евгения Дмитриева, Елена Подкаминская, Людмила Артемьева, Лада Сизоненко, Дмитрий Лысенков, Сергей Мигицко, Филипп Ершов и Александра Милёшина.
12+
Полина Никитина