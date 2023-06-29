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    Стало известно, когда Вендел должен вернуться в расположение «Зенита»

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    Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вендел должен вернуться в расположение команды в ближайшие дни. Как стало известно «Фонтанке», у футболиста умерла тетя, которая была ему очень близка.

    В связи с этим он попросил отсрочку у руководства петербургского клуба.

    Ранее сообщалось, что «Зенит» одобрил продажу Вендела. По информации бразильских СМИ, сине-бело-голубые установили его трансферную цену в размере 15 млн евро.

    24 июня СМИ со ссылкой на агента футболиста Чезаре Барбьери писали, что Вендел «останется в Бразилии до тех пор, пока ситуация в России не наладится». Заявление прозвучало на фоне мятежа ЧВК «Вагнер».

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