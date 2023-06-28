    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 25

    1 м/с, сев

    758мм

    57%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    «Зенит» согласился продать Вендела и назвал цену

    571
    1 комментарий

    Футбольный клуб «Зенит» одобрил продажу бразильского полузащитника Вендела сообщил журналист Луис Антонио на своём YouTube-канале. По его словам, петербургская команда уже установила его трансферную цену в размере 15 млн евро.

    Тем не менее, в клубе ждут, что футболист, прибудет в расположение команды 1 июля.

    По данным сайта Time do Povo, футболист ведёт переговоры с двумя бразильскими клубами. В его услугах заинтересованы «Фламенго» и «Коринтианс».

    Действующий контракт Вендела с «Зенитом» действует до июня 2027 года. За три сезона в составе петербургской команды Вендел отыграл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. До перехода в «Зенит» Вендел играл за бразильский «Флуминенсе».

    «Зенит» в настоящее время готовится к новому сезону на базе в Удельном парке. Сезон для сине-бело-голубых стартует 16 июля матчем за Суперкубок России с ЦСКА, который состоится в Казани на «Ак Барс Арене».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close