«Зенит» согласился продать Вендела и назвал цену

Футбольный клуб «Зенит» одобрил продажу бразильского полузащитника Вендела сообщил журналист Луис Антонио на своём YouTube-канале. По его словам, петербургская команда уже установила его трансферную цену в размере 15 млн евро.



Тем не менее, в клубе ждут, что футболист, прибудет в расположение команды 1 июля.

По данным сайта Time do Povo, футболист ведёт переговоры с двумя бразильскими клубами. В его услугах заинтересованы «Фламенго» и «Коринтианс».

Действующий контракт Вендела с «Зенитом» действует до июня 2027 года. За три сезона в составе петербургской команды Вендел отыграл 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. До перехода в «Зенит» Вендел играл за бразильский «Флуминенсе».