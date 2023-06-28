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    Обломки батискафа «Титан» доставлены в Канаду

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    Появились первые кадры обломков затонувшего батискафа «Титан», поднятых из глубин Атлантики. 28 июня их опубликовал телеканал SkyNews.

    В комментарии сообщается, что обломки доставило судно Horizon Arctic. Их разгружают у пирса береговой охраны Канады в порту Сент-Джонса (Ньюфаундленд).

    На одном фото виден большой белый фрагмент изогнутого металла, а на другом — обломки, заполненные кабелями и другими механическими частями.

    Ранее сообщалось, что совет по безопасности на транспорте Канады объявил о начале расследования происшествия на батискафе «Титан».

    Напомним, обломки батискафа 22 июня нашли в нескольких сотнях метров от останков лайнера «Титаник», которые и были целью экспедиции «Титана». Все пять человек, которые находились в батискафе, были объявлены погибшими.

    Британский эксперт Райан Рэмси назвал тогда две версии катастрофы: поломка люка или ошибка при проектировании.

    Российские эксперты ранее также называли наиболее вероятной причиной гибели батискафа разрушение корпуса. Как говорят специалисты, корпус «схлопнулся», то есть был раздавлен. «Фонтанка» писала об этом здесь.

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    Батискаф Титан
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