Британский эксперт назвал две возможные причины катастрофы «Титана»

Поломка люка или ошибка при проектировании — британский эксперт назвал две возможные причины гибели батискафа «Титан». Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SkyNews.

Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси рассказал в интервью Sky News, что считает наиболее вероятными два сценария катастрофы.



«Первый: люк с болтами…сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Второй: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал давления», — сказал Рэмси.

