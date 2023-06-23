Британский эксперт назвал две возможные причины катастрофы «Титана»

Поломка люка или ошибка при проектировании — британский эксперт назвал две возможные причины гибели батискафа «Титан». Об этом 23 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал SkyNews.
Бывший капитан подводной лодки Королевского военно-морского флота Великобритании Райан Рэмси рассказал в интервью Sky News, что считает наиболее вероятными два сценария катастрофы.
«Первый: люк с болтами…сломался, что привело к разрушению корпуса судна. Второй: сам корпус батискафа был сконструирован с ошибками и в результате не выдержал давления», — сказал Рэмси.
Он добавил, что игнорирование «общепринятых способов создания подводных аппаратов» в случае «Титана» сопряжено с огромными рисками.
Напомним, российские эксперты ранее называли наиболее вероятной причиной гибели батискафа разрушение корпуса. Как говорят специалисты, корпус «схлопнулся», то есть был раздавлен. «Фонтанка» писала об этом здесь.
Обломки батискафа 22 июня нашли в нескольких сотнях метров от останков лайнера «Титаник», которые и были целью экспедиции «Титана». Все пять человек, которые находились в батискафе, объявлены погибшими.