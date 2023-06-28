Обвинение попросило для Ильи Красильщика 9 лет тюрьмы

Обвинение просит заочно приговорить медиаменеджера Илью Красильщика к девяти годам лишения свободы, передает 28 июня ТАСС в среду из Басманного суда Москвы.



«Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года», — цитирует агентство позицию прокуратуры.



Напомним, 23 мая стало известно, что судить Красильщика будут заочно. Еще до начала процесса он покинул Россию. Бывшему главе сервиса «Яндекс.Лавка», а ранее — издателю признанной иноагентом «Медузы»* — вменяют распространение фейков о российской армии. Так квалифицировали его пост о Буче, появившийся на странице Красильщика в запрещенном в России «Инстаграме»** 3 апреля прошлого года, и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин» в том же месяце.