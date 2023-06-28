    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    1 м/с, с-в

    756мм

    36%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd85.62eur93.86

    Обвинение попросило для Ильи Красильщика 9 лет тюрьмы

    1917
    5 комментариев

    Обвинение просит заочно приговорить медиаменеджера Илью Красильщика к девяти годам лишения свободы, передает 28 июня ТАСС в среду из Басманного суда Москвы.

    «Прошу признать Красильщика виновным и назначить ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также назначить запрет на администрирование интернет-ресурсов сроком на четыре года», — цитирует агентство позицию прокуратуры.

    Напомним, 23 мая стало известно, что судить Красильщика будут заочно. Еще до начала процесса он покинул Россию. Бывшему главе сервиса «Яндекс.Лавка», а ранее — издателю признанной иноагентом «Медузы»* — вменяют распространение фейков о российской армии. Так квалифицировали его пост о Буче, появившийся на странице Красильщика в запрещенном в России «Инстаграме»** 3 апреля прошлого года, и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин» в том же месяце.

    *Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом.

    **Instagram — социальные сети, запрещенные на территории России. Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Илья Красильщик
    ЛАЙК1
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ9
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close