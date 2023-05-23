Илье Красильщику утвердили обвинение по делу о военных фейках. Судить будут заочно

Дело медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд Москвы с утверждённым обвинительным заключением. Адвокату и следователю пришлось узнавать об этом из Интернета.



Релиз о передаче дела в суд 23 мая опубликован в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры. Бывшему издателю признанной иноагентом «Медузы»* вменяют распространение фейков о российской армии — публичное и по мотивам политической ненависти.

Так квалифицировали пост о Буче, появившийся на странице Красильщика в запрещённом в России инстаграме** 3 апреля прошлого года, и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин» в том же месяце.