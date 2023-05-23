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    Илье Красильщику утвердили обвинение по делу о военных фейках. Судить будут заочно

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    Дело медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд Москвы с утверждённым обвинительным заключением. Адвокату и следователю пришлось узнавать об этом из Интернета.

    Релиз о передаче дела в суд 23 мая опубликован в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры. Бывшему издателю признанной иноагентом «Медузы»* вменяют распространение фейков о российской армии — публичное и по мотивам политической ненависти.

    Так квалифицировали пост о Буче, появившийся на странице Красильщика в запрещённом в России инстаграме** 3 апреля прошлого года, и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин» в том же месяце.

    «Военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются», — опровергает всё опубликованное Генпрокуратура со ссылкой на официальную информацию Минобороны.

    По версии следствия, заведомо недостоверное Красильщик распространял, находясь уже за пределами России. В июле его объявили в международный розыск, в марте — арестовали заочно. Санкция второй части статьи 207.3 УК предусматривают до десяти лет лишения свободы.

    Судить будут так же заочно.

    При расследовании сделали всё, что можно в отсутствие обвиняемого. Исчерпывающие меры к розыску результатов не принесли, реальной возможности его участия в деле не видят.

    «Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Красильщика», — отмечают в ведомстве.

    «Об утверждении обвинительного заключения следователь не уведомлен, защита не в курсе, копия не вручена, — прокомментировал релиз адвокат медиаменеджера Сергей Бадамшин.

    *Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом.

    **Instagram — социальные сети, запрещенные на территории России. Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.

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