Илье Красильщику утвердили обвинение по делу о военных фейках. Судить будут заочно

Дело медиаменеджера Ильи Красильщика направлено в Басманный суд Москвы с утверждённым обвинительным заключением. Адвокату и следователю пришлось узнавать об этом из Интернета.
Релиз о передаче дела в суд 23 мая опубликован в официальном телеграм-канале Генпрокуратуры. Бывшему издателю признанной иноагентом «Медузы»* вменяют распространение фейков о российской армии — публичное и по мотивам политической ненависти.
Так квалифицировали пост о Буче, появившийся на странице Красильщика в запрещённом в России инстаграме** 3 апреля прошлого года, и интервью аналогичного содержания на YouTube-канале «Шепелин» в том же месяце.
«Военнослужащими ВС РФ не допускается применение запрещенных средств и методов ведения боевых действий, в отношении мирных жителей преступные действия не совершаются», — опровергает всё опубликованное Генпрокуратура со ссылкой на официальную информацию Минобороны.
По версии следствия, заведомо недостоверное Красильщик распространял, находясь уже за пределами России. В июле его объявили в международный розыск, в марте — арестовали заочно. Санкция второй части статьи 207.3 УК предусматривают до десяти лет лишения свободы.
Судить будут так же заочно.
При расследовании сделали всё, что можно в отсутствие обвиняемого. Исчерпывающие меры к розыску результатов не принесли, реальной возможности его участия в деле не видят.
«Названные обстоятельства являются исключительным случаем, позволяющим проведение судебного разбирательства в отсутствие обвиняемого Красильщика», — отмечают в ведомстве.
«Об утверждении обвинительного заключения следователь не уведомлен, защита не в курсе, копия не вручена, — прокомментировал релиз адвокат медиаменеджера Сергей Бадамшин.
*Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом.
**Instagram — социальные сети, запрещенные на территории России. Принадлежат компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной на территории РФ.