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    «Зенит» показал нового бразильца — полузащитника Ду Кейроса. Он уже знает, кто главный соперник петербуржцев

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Футбольный клуб «Зенит» представил новичка — бразильского полузащитника Эдуардо Сантоса Кейроса (Ду Кейрос в сокращенном варианте). Презентация прошла 28 июня в фирменном магазине на Невском, 20.

    «Мне уже сообщили, что «Спартак» — главный соперник «Зенита», — заявил журналистам Ду Кейрос. — Сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому», — заявил Ду Кейрос.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    ПоделитьсяПоделиться

    Также он сравнил российский и бразильский чемпионаты. По его словам, он пока плохо знаком с Российской премьер-лигой, но из того, что он успел понять, это более силовой чемпионат.

    «По личным наблюдениям, РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов», — подчеркнул Ду Кейрос.

    Также он пообещал выучить русский язык. Как подчеркнул новичок «Зенита», перед отъездом в Петербург он уже успел взять несколько онлайн-уроков.

    Ранее бразилец говорил, что предложенная «Зенитом» зарплата его сильно впечатлила. Напомним, что Ду Кейрос стал частью большой сделки, в которой участвовали пять футболистов. Подробнее о соглашении и о том, кто такой Ду Кейрос и что он умеет, читайте в материале «Фонтанки».

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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