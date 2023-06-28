«Зенит» показал нового бразильца — полузащитника Ду Кейроса. Он уже знает, кто главный соперник петербуржцев

«Мне уже сообщили, что «Спартак» — главный соперник «Зенита», — заявил журналистам Ду Кейрос. — Сказали, что игры с ним — это самое принципиальное противостояние для «Зенита» в России. Я с нетерпением жду, когда представится возможность испытать это самому», — заявил Ду Кейрос.

Также он сравнил российский и бразильский чемпионаты. По его словам, он пока плохо знаком с Российской премьер-лигой, но из того, что он успел понять, это более силовой чемпионат.

«По личным наблюдениям, РПЛ — более силовая лига, здесь игроки физически крепче и борьба на поле жестче. При этом в чемпионате Бразилии гораздо больше игр, и, как мне кажется, в России команды тактически лучше подготовлены, потому что у них больше времени на отработку каких-то нюансов», — подчеркнул Ду Кейрос.



Также он пообещал выучить русский язык. Как подчеркнул новичок «Зенита», перед отъездом в Петербург он уже успел взять несколько онлайн-уроков.

