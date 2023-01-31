Полузащитник Ду Кейрос: Увидел цифры в контракте с «Зенитом» — это было впечатляюще

Бразильский полузащитник Ду Кейрос раскрыл детали своего перехода в «Зенит» из «Коринтианса». В интервью изданию Lance он заявил, что в Петербурге ему сделали очень щедрое предложение.



«Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит». Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтиансе», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать», — заявил Ду Кейрос.

