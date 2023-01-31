    Сейчас

    0˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    0˚C

    Облачно, без осадков

    Ощущается как -4

    3 м/с, зап

    742мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd70.52eur76.3

    Полузащитник Ду Кейрос: Увидел цифры в контракте с «Зенитом» — это было впечатляюще

    2222
    5 комментариев

    Бразильский полузащитник Ду Кейрос раскрыл детали своего перехода в «Зенит» из «Коринтианса». В интервью изданию Lance он заявил, что в Петербурге ему сделали очень щедрое предложение.

    «Это хорошее предложение для меня, кроме того, эта сделка будет отличной в финансовом плане для моей семьи. Я поговорил с президентом «Коринтианс», он спросил, хочу ли я перейти в «Зенит». Я увидел цифры в контракте — они выглядели впечатляюще, но пока я в «Коринтиансе», я буду защищать цвета этого клуба. Полгода не должны испортить ту историю, которая была у меня тут последние два года. Я продолжу усердно работать», — заявил Ду Кейрос.

    Напомним, что Ду Кейрос перейдет в «Зенит» летом. Он стал частью большой сделки, в которой участвовали пять футболистов. Подробнее о соглашении и о том, кто такой Ду Кейрос и что он умеет, читайте в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close