Экс-полицейские из Петербурга услышали приговор за вымогательство денег из-за наркотиков, но остались свободны

Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор четверым экс-полицейским, которые вымогали деньги у якобы искавших закладку людей. Все они получили сроки в колонии, но оказались на свободе.



Георгия Емельянова, Артема Краскова, Владимира Иванова и Ивана Косолапова признали виновными в вымогательстве в крупном размере с применением насилия, а последнего — еще и по «наркотической» статье, сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов города.

В конце октября 2021 года около штрафстоянки на Шкиперском протоке четверка заметила двоих человек, которые якобы искали наркотики. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, полицейские посадили незнакомцев в «Ладу Ларгус», побили и стали требовать 300 тысяч рублей, угрожая иначе привлечь их за наркотики. После катания по городу потерпевшие отдали им 40 тысяч рублей и 700 долларов.