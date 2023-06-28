    Сейчас

    +26˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +26˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-з

    758мм

    53%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd85.05eur93.14

    Экс-полицейские из Петербурга услышали приговор за вымогательство денег из-за наркотиков, но остались свободны

    1687
    8 комментариев

    Василеостровский райсуд Петербурга огласил приговор четверым экс-полицейским, которые вымогали деньги у якобы искавших закладку людей. Все они получили сроки в колонии, но оказались на свободе.

    Георгия Емельянова, Артема Краскова, Владимира Иванова и Ивана Косолапова признали виновными в вымогательстве в крупном размере с применением насилия, а последнего — еще и по «наркотической» статье, сообщает 28 июня объединенная пресс-служба судов города.

    В конце октября 2021 года около штрафстоянки на Шкиперском протоке четверка заметила двоих человек, которые якобы искали наркотики. Представившись сотрудниками правоохранительных органов, полицейские посадили незнакомцев в «Ладу Ларгус», побили и стали требовать 300 тысяч рублей, угрожая иначе привлечь их за наркотики. После катания по городу потерпевшие отдали им 40 тысяч рублей и 700 долларов.

    Всем фигурантам назначили 2 года и 3 месяца в колонии общего режима, а Иванову — еще и штраф в 15 тысяч рублей. Всех освободили по отбытии наказания.

    Как писала «Фонтанка», в числе фигурантов были трое сотрудников патрульно-постовой службы и оперативник уголовного розыска полиции Адмиралтейского района.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ11
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 8

    Гость28 Июн 2023 в 14:43
    "Своих не бросаем"
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    8
    close