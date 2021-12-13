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В Петербурге арестовали полицейских, желавших нажиться на искателях «закладок»

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В Петербурге Василеостровский райсуд избрал меру пресечения четверым полицейским, которые вымогали деньги у искателей запрещенного. Они проведут под стражей полтора месяца, сообщает 13 декабря объединенная пресс-служба городских судов.

По версии следствия, в конце октября фигуранты заметили двоих мужчин, которые искали наркотики возле штрафстоянки на Шкиперском протоке. Из материалов дела следует, что полицейские насильно посадили жертв в «Ладу Ларгус», побили и стали требовать деньги, обещая взамен не привлекать к ответственности. После поездки по городу под настойчивые требования пострадавшие якобы отдали им 40 тысяч рублей и 700 долларов.

Вину фигуранты не признают и останутся под стражей до 30 января.

Ранее сообщалось, что мужчинам продлили задержание. Троим сотрудникам районной патрульно-постовой службы и оперативнику уголовного розыска полиции Адмиралтейского района вменяют похищение людей и мошенничество.

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