В Петербурге задержали полицейских, которые якобы хотели решить вопрос на месте с любителями закладок

По данным издания, в конце октября полицейские задержали двух молодых людей, которые искали у штрафстоянки на Шкиперском протоке запрещенные вещества. Стороны якобы условились, что на произошедшее закроют глаза за 300 тысяч рублей. После этого они поехали к дому одного из молодых людей на улице Кораблестроителей. Он вынес им свою долю в 700 долларов. Второй «задержанный» смог снять в банкомате на Морской набережной лишь 40 тысяч рублей.

Василеостровский суд продлил задержание троим сотрудникам районной патрульно-постовой службы и оперативнику уголовного розыска полиции Адмиралтейского района. Следственный комитет вменил им нетривиальное — похищение людей и мошенничество. Об этом 12 декабря сообщает 47news.

Сотрудники Управления собственной безопасности опросили родственников одного из потерпевших и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.



Открытым остается вопрос, откуда полицейские узнали о том, что и где будут искать молодые люди.



«Если удастся доказать, что сотрудники были в доле с наркодилерами, то это может быть квалифицированно как соучастие в сбыте. Сроки по этому составу, если речь идет об организованной группе, — до 20 лет», — указывает 47 news.

