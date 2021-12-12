FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
73.61р83.12р
Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

В Петербурге задержали полицейских, которые якобы хотели решить вопрос на месте с любителями закладок

10
Печать

Василеостровский суд продлил задержание троим сотрудникам районной патрульно-постовой службы и оперативнику уголовного розыска полиции Адмиралтейского района. Следственный комитет вменил им нетривиальное — похищение людей и мошенничество. Об этом 12 декабря сообщает 47news.

По данным издания, в конце октября полицейские задержали двух молодых людей, которые искали у штрафстоянки на Шкиперском протоке запрещенные вещества. Стороны якобы условились, что на произошедшее закроют глаза за 300 тысяч рублей. После этого они поехали к дому одного из молодых людей на улице Кораблестроителей. Он вынес им свою долю в 700 долларов. Второй «задержанный» смог снять в банкомате на Морской набережной лишь 40 тысяч рублей.

Сотрудники Управления собственной безопасности опросили родственников одного из потерпевших и посмотрели записи с камер видеонаблюдения.

Открытым остается вопрос, откуда полицейские узнали о том, что и где будут искать молодые люди.

«Если удастся доказать, что сотрудники были в доле с наркодилерами, то это может быть квалифицированно как соучастие в сбыте. Сроки по этому составу, если речь идет об организованной группе, — до 20 лет», — указывает 47 news.

По теме (8)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

КарабасСПб
Просто увидели и все. Чего тут такого?
Хотя как они увидели? У них то забрало запотеет, то совесть заснёт....
PROM
А Вы думали, что в полицию идут честно работать?
ДуремарСПб.
Полиция vs граждане страны. В копов дунуть нельзя а им что угодно можно . Исход неприятен.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний