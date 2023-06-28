Граждане Южной Кореи официально помолодели на 1–2 года

Южная Корея с 28 июня перешла на международную систему исчисления возраста. На практике это означает, что в официальных документах жители страны стали моложе на 1–2 года.
В соответствии с поправками в законодательство, принятыми в конце 2022 года и вступающими в силу 28 июня 2023 года, разные системы исчисления возраста, действующие в Южной Корее, объединяются в одну — международно принятую, по которой возраст человека определяется по дате его рождения, пишет Yonhap. Единый стандарт будет применяться во всех судебных и административных сферах, но не для призыва на военную службу, исчисления школьного возраста или возраста, с которого разрешено курить и употреблять алкоголь.
В Южной Корее используют три разные системы исчисления возраста, включая международную. Чаще всего применяется система так называемого «корейского возраста»: считается, что ребенку исполняется 1 год, когда он рождается, а в первый день нового года добавляется еще год. Так, ребенку, который родился в канун Нового года, в полночь уже исполняется два. Эту систему не раз критиковали не только за искажение реального возраста человека, но и за то, что она вносит путаницу в работу служб, оказывающих социальные, медицинские и другие услуги. Например, возникали споры при определении возраста, с которого начисляется пенсия, которые доходили до судов. В некоторых компаниях руководство в этом вопросе настаивало на корейской системе, потому что можно было раньше начинать урезать зарплату, а сотрудники требовали применять международную, отмечает «Российская газета». В марте 2022 года такой спор даже дошел до Верховного суда РК, который постановил использовать международный подход.
Введение единой системы подсчета возраста также было одним из предвыборных обещаний президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, отмечает Yonhap.