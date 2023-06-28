Граждане Южной Кореи официально помолодели на 1–2 года

Южная Корея с 28 июня перешла на международную систему исчисления возраста. На практике это означает, что в официальных документах жители страны стали моложе на 1–2 года.



В соответствии с поправками в законодательство, принятыми в конце 2022 года и вступающими в силу 28 июня 2023 года, разные системы исчисления возраста, действующие в Южной Корее, объединяются в одну — международно принятую, по которой возраст человека определяется по дате его рождения, пишет Yonhap. Единый стандарт будет применяться во всех судебных и административных сферах, но не для призыва на военную службу, исчисления школьного возраста или возраста, с которого разрешено курить и употреблять алкоголь.