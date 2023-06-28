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    Мешали расстояния и дождь, помог вертолет. В МЧС рассказали, как искали в тайге ребёнка

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    Спасательная операция после пропажи 11-летнего мальчика в тайге Приамурья завершилась успешно. Предположительное местонахождение определили при облете леса на вертолете Ми-8 МЧС, а потом направили туда группу спасателей, сообщает 28 июня пресс-служба ведомства.

    Мальчика везут по тайге на вездеходе к вертолету, который доставит его в местную больницу. Он провел в лесу один всю ночь.

    Поиски шли на земле, с воздуха и на воде, в них участвовали 35 сотрудников МЧС и разная спецтехника, включая беспилотники, лодки и квадроцикл. Задачу осложняли труднодоступная местность и сильный дождь.

    Как рассказывала «Фонтанка», ребенок пошел с отцом на охоту в районе реки Малый Урил. Мужчина рассказал, что не уследил за сыном, тот отошел в лес и потерялся. Всего ребенка искали 68 человек: не только сотрудники МЧС, но и волонтеры.

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