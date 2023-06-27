«Они все стояли насмерть». Как Путин благодарил силовиков и военнослужащих

Президент РФ Владимир Путин выступил перед силовиками и военнослужащими на Соборной площади. В своей речи глава государства поблагодарил тех, кто «обеспечил надежную работу важнейших центров управления, стратегических, в том числе оборонных, объектов» и «фактически остановил гражданскую войну».
Также на встрече с военными в Кремле Владимир Путин рассказал, что собственник компании «Конкорд» через «Военторг» за прошедший год заработал от государства 80 миллиардов рублей на поставках продуктов питания в армию, и понадеялся, что «в ходе этих работ никто ничего не украл или, скажем так, украл поменьше».
После выступления президента на Соборной площади свою оценку субботним событиям дал и глава Росгвардии Виктор Золотов. Он заявил, что все сотрудники «стояли насмерть» и даже отдали свои сбережения женам, «о чем потом пожалели».
Как проходило выступление Владимира Путина перед военным и силовиками и что еще было озвучено — в нашей видеоновости.