В Кремле рассказали, зачем Путин выйдет с обращением к силовикам

Президент РФ Владимир Путин обратится к военным, которые подавляли в выходные мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом 27 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.



«Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).



Также у президента запланирована отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны РФ, подчеркнул официальный представитель Кремля.

