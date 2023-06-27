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    В Кремле рассказали, зачем Путин выйдет с обращением к силовикам

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    Президент РФ Владимир Путин обратится к военным, которые подавляли в выходные мятеж Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». Об этом 27 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин в Кремле обратится к подразделениям Минобороны, Росгвардии, ФСБ, МВД и ФСО, которые обеспечивали порядок и законность во время мятежа и участвовали в попытке пресечения мятежа», — заявил Дмитрий Песков (цитата по ТАСС).

    Также у президента запланирована отдельная встреча с некоторыми представителями Минобороны РФ, подчеркнул официальный представитель Кремля.

    Накануне Путин обратился к гражданам РФ с речью по поводу попытки военного мятежа в субботу, 24 июня. Следом президент России провел совещание с руководителями силовых ведомств.

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