Путин: вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае

Вооруженный мятеж был бы подавлен в любом случае, и организаторы это понимали. Об этом в своем обращении 26 июня к гражданам РФ заявил президент России Владимир Путин.



«С самого начала событий были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. Вооруженный мятеж в любом случае был бы подавлен. Организаторы мятежа, несмотря на потерю адекватности, не могли это не понимать. Всё они понимали», — заявил Владимир Путин.



В ночь на 24 июня Евгений Пригожин вместе с бойцами ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Путин в своем субботнем обращении назвал эти действия «ударом в спину». Уже вечером того же дня стало известно, что руку помощи Путину предложил президент Беларуси Александр Лукашенко. После долгих переговоров с Пригожиным белорусский лидер смог договориться и остановить «поход». Подробнее — в материале «Фонтанки».

