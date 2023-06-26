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    Путин выступил с обращением: онлайн

    Песков: Путин совещается с руководителями силовых ведомств

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    Президент России Владимир Путин проводит совещание с участием глав силовых ведомств. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

    По словам Пескова, в совещании принимают участие генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель СКР Александр Бастрыкин, а также глава администрации президента Антон Вайно.

    Ранее Владимир Путин выступил с обращением, которое касалось мятежа, устроенного ЧВК «Вагнер».

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