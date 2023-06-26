Песков: Путин совещается с руководителями силовых ведомств

Президент России Владимир Путин проводит совещание с участием глав силовых ведомств. Об этом 26 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.
По словам Пескова, в совещании принимают участие генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСО Дмитрий Кочнев, директор ФСБ Александр Бортников, глава Росгвардии Виктор Золотов, председатель СКР Александр Бастрыкин, а также глава администрации президента Антон Вайно.
Ранее Владимир Путин выступил с обращением, которое касалось мятежа, устроенного ЧВК «Вагнер».