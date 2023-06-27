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    Младшеклассник попал под машину, переходя дорогу недалеко от «зебры» на 7-й Красноармейской

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    Петербургская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с пешеходом, которое произошло вечером 26 июня в Адмиралтейском районе города. Под колесами автомобиля пострадал ребенок.

    В 21:15 у дома 28 по 7-й Красноармейской улице 39-летний водитель автомобиля Nissan Almera, двигаясь от Измайловского проспекта в сторону Советского переулка, сбил 8-летнего мальчика, сообщает 27 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Второклассник переходил проезжую часть вне пешеходного перехода, но в зоне его видимости. Ребенок был без сопровождения взрослых.

    В результате наезда мальчик получил открытый перелом голени. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. По факту произошедшего ведется проверка. Водитель «Ниссана» за 2022–2023 годы привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД пять раз.

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