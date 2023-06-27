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    Бывший глава МЧС Кузбасса получил срок по делу «Зимней вишни»

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    Суд в Кемерове 27 июня огласил наказания двум подсудимым по уголовному делу, связанному с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня».

    Фото: Максим Серков / NGS42.RU
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    Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев (бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС) признаны виновными в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Мамонтову присудили 10 лет 6 месяцев и штраф 900 000 рублей; Терентьеву — 8 лет 6 месяцев и штраф 120 000 рублей. Оба лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 2 года. Они отправятся в колонию общего режима, сообщает СК.

    Оба фигуранта в зависимости от своей роли обвиняются в халатности, растрате, мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Так, Мамонтов признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).

    По данным следствия, Мамонтов и Терентьев в 2017–2018 годах не проверили пожарную безопасность в ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. А через несколько дней, 25 марта, случился пожар, в котором погибли 60 человек, из которых 37 несовершеннолетних.

    Кроме того, с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов совершил хищение денежных средств регионального управления МЧС (1,8 миллиона рублей) путем растраты в пользу третьих лиц. Терентьев же в 2017–2018 годах получил денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась.

    Мамонтова отправили в СИЗО в конце марта 2018 года. Как и Терентьев, он находился под стражей больше пяти лет, напоминает NGS42.

    В октябре 2022 года экс-гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил 8 лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями торгово-развлекательного центра в Кемерово.

    Фото: Максим Серков / NGS42.RU

    Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, большинство из них дети, самому маленькому было 2 года. Быстро выяснилось, что всё в ТЦ было не так: сигнализация и системы пожаротушения не сработали, охранники не знали, как организовать эвакуацию, аварийные выходы были закрыты или завалены хламом арендаторов.

    СК возбудил 4 уголовных дела. Осенью 2021 года суд вынес приговор 8 обвиняемым: руководству ТЦ, пожарным, охраннику и инженерам, обслуживавшим противопожарную систему. Они получили от 5 до 14 лет колонии общего режима. 24 декабря 2021 года экс-глава Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, ее подчиненная, сын и его партнер по бизнесу получили от 7 до 15 лет колонии, троим назначили штрафы от 70 до 80 миллионов рублей. Ещё одно дело в настоящее время рассматривается, подсудимые — бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Григорий Терентьев.

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