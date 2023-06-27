Бывший глава МЧС Кузбасса получил срок по делу «Зимней вишни»

Суд в Кемерове 27 июня огласил наказания двум подсудимым по уголовному делу, связанному с трагедией в ТРЦ «Зимняя вишня».
Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев (бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС) признаны виновными в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Мамонтову присудили 10 лет 6 месяцев и штраф 900 000 рублей; Терентьеву — 8 лет 6 месяцев и штраф 120 000 рублей. Оба лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 2 года. Они отправятся в колонию общего режима, сообщает СК.
Оба фигуранта в зависимости от своей роли обвиняются в халатности, растрате, мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Так, Мамонтов признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).
По данным следствия, Мамонтов и Терентьев в 2017–2018 годах не проверили пожарную безопасность в ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. А через несколько дней, 25 марта, случился пожар, в котором погибли 60 человек, из которых 37 несовершеннолетних.
Кроме того, с июня 2015-го по апрель 2018 года Мамонтов совершил хищение денежных средств регионального управления МЧС (1,8 миллиона рублей) путем растраты в пользу третьих лиц. Терентьев же в 2017–2018 годах получил денежную компенсацию, которая в действительности ему не полагалась.
Мамонтова отправили в СИЗО в конце марта 2018 года. Как и Терентьев, он находился под стражей больше пяти лет, напоминает NGS42.
В октябре 2022 года экс-гендиректор и совладелец «Зимней вишни» Вячеслав Вишневский получил 8 лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора при реконструкции с нарушениями торгово-развлекательного центра в Кемерово.