Бывший глава МЧС Кузбасса получил срок по делу «Зимней вишни»

Бывший глава МЧС Кузбасса Александр Мамонтов и его подчиненный Григорий Терентьев (бывший начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Кемерово, Березовского и Кемеровского районов ГУ МЧС) признаны виновными в халатности, повлекшей смерть двух и более человек. Мамонтову присудили 10 лет 6 месяцев и штраф 900 000 рублей; Терентьеву — 8 лет 6 месяцев и штраф 120 000 рублей. Оба лишены права занимать должности на госслужбе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на 2 года. Они отправятся в колонию общего режима, сообщает СК .

Оба фигуранта в зависимости от своей роли обвиняются в халатности, растрате, мошенничестве, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Так, Мамонтов признан виновным по части 3 статьи 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть двух или более лиц) и части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере).



По данным следствия, Мамонтов и Терентьев в 2017–2018 годах не проверили пожарную безопасность в ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» ТРЦ «Зимняя вишня», хотя должны были это сделать до 18 марта 2018 года. А через несколько дней, 25 марта, случился пожар, в котором погибли 60 человек, из которых 37 несовершеннолетних.

