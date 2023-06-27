ЛОЭСК легла на бок. В Ленобласти сорван ввод десятков ЖК, школ и поликлиник

В правительстве Ленобласти разбираются с кризисом, возникшим из-за предбанкротной ситуации во второй после Ленэнерго сетевой структуре региона. «Фонтанка» объясняет масштаб проблемы вокруг Петербурга.
В правительстве Ленобласти 26 июня губернатор Александр Дрозденко провел совещание по проблеме, сложившейся вокруг АО «Ленинградская областная энергосетевая компания» (ЛОЭСК). Как сообщает 47news, на данный момент сорваны подключения к 32 социально значимым объектам региона.
АО «ЛОЭСК» на 24,99% принадлежит правительству Ленобласти, а также бизнес-группе известного бизнесмена Ильи Трабера.
Что касается поставленных под угрозу ввода в эксплуатацию строительств, то это многие жилищные комплексы, как, например, «Аннинский парк», «Левитан», «Тридевяткино царство», «Янинский каскад-4», «Десяткино 2 очередь». Также не подключаются две школы в Гатчине и Мурино, поликлиники в Выборге и Кировске. На данный момент у ЛОЭСК аккумулированы обязательства на сотню объектов, в том числе и по подключению более
На совещании прозвучала и хорошо известная всем присутствующим позиция ЛОЭСК. По мнению ее генерального директора Андрея Демина, кризис произошел из-за давно сложившейся практики комитета по тарифам Ленобласти — неверной оценке необходимой валовой выручки. (НВВ — объем средств, необходимый для хозяйственной и инвестиционной деятельности. — Прим. ред.) Общий объем недофинансирования, по оценкам энергетиков, составил более
Согласно комментариям руководства ЛОЭСК, последние два года собственники вложили собственные
После Ленэнерго ЛОЭСК — вторая по масштабу сетевая-энергетическая структура в регионе. Это 2 тысячи сотрудников, 4 тысячи источников питания, 12 тысяч километров линий. Более
Несмотря на то, что в правилах бюджетного финансирования не заложена схема выделения средств на решение такой проблемы, финансовый вице-губернатор Ленобласти Роман Марков, присутствующий на встрече, предупредил, что придется что-то делать, мол, «с нас же спросят».
Подробно ситуация изложена в публикации 47news «ЛОЭСК падает и отключает Ленобласть».