ЛОЭСК легла на бок. В Ленобласти сорван ввод десятков ЖК, школ и поликлиник

В правительстве Ленобласти разбираются с кризисом, возникшим из-за предбанкротной ситуации во второй после Ленэнерго сетевой структуре региона. «Фонтанка» объясняет масштаб проблемы вокруг Петербурга.



В правительстве Ленобласти 26 июня губернатор Александр Дрозденко провел совещание по проблеме, сложившейся вокруг АО «Ленинградская областная энергосетевая компания» (ЛОЭСК). Как сообщает 47news, на данный момент сорваны подключения к 32 социально значимым объектам региона.



АО «ЛОЭСК» на 24,99% принадлежит правительству Ленобласти, а также бизнес-группе известного бизнесмена Ильи Трабера.

