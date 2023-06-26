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    ТЕМА ДНЯ

    Путин выступил с обращением: онлайн

    На фоне заявления Путина индекс Мосбиржи упал на 2,9%. В лидерах снижения «Яндекс»

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    Индекс Московской биржи ускорил снижение более чем на 2,93%, до 2713,19 пункта, вечером 26 июня на фоне обращения Путина. Песков заявил, что «заявления определят судьбу России».

    В лидерах по снижению «Яндекс», чьи акции упали на 3,36%. Далее идут «Полюс» (-2,33%), «Русал» (-1,25%), «Норникель» (-1,24%) и «Магнит» (-1,16%).

    Сегодня на фоне мятежа российский фондовый рынок открылся падением: индекс Мосбиржи снизился на 1,4%, РТС — на 1,8%. При этом акции ряда российских компаний выросли на 2% и более.

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