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    Глава МИД Лавров: Лукашенко сам предложил помощь Путину в ситуации с военным мятежом в России

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    Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 июня во время телефонного звонка по ситуации в России предложил российскому коллеге Владимиру Путину свою помощь в мирном разрешении ситуации с вооруженным мятежом со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом 26 июня рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

    «Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — заявил Сергей Лавров (цитата по RT).

    По его словам, мятеж закончился бы большим кровопролитием, если бы войска ЧВК «Вагнера» дошли бы до Москвы.

    В ночь на 24 июня в России началась попытка мятежа Евгения Пригожина и ЧВК «Вагнер». В отношении Пригожина было возбуждено уголовное дело по факту призыву к военному мятежу. Путин назвал решение Пригожина «ударом в спину». Однако вечером того же дня стало известно, что Лукашенко после долгих переговоров с Пригожиным смог договориться и остановить «поход». Хронологию событий 24 июня читайте в материале «Фонтанки».

    26 июня «Фонтанка» обратилась в пресс-службу офиса президента Республики Беларусь с вопросом, приехал ли в страну Пригожин. Однако в администрации сообщили, что у них «нет подобной информации».

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