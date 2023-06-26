Глава МИД Лавров: Лукашенко сам предложил помощь Путину в ситуации с военным мятежом в России

Президент Беларуси Александр Лукашенко утром 24 июня во время телефонного звонка по ситуации в России предложил российскому коллеге Владимиру Путину свою помощь в мирном разрешении ситуации с вооруженным мятежом со стороны ЧВК «Вагнер». Об этом 26 июня рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров.



«Предложение [Лукашенко] было поддержано президентом Путиным, и результат вам известен», — заявил Сергей Лавров (цитата по RT).

По его словам, мятеж закончился бы большим кровопролитием, если бы войска ЧВК «Вагнера» дошли бы до Москвы.