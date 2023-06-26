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    Переход дороги в неположенном месте закончился для мужчины больницей в Тихвине

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    Полиция выясняет обстоятельства ДТП в Тихвинском районе Ленобласти. Под колесами автомобиля серьезно пострадал пешеход.

    ДТП случилось в 0:25 25 июня у дома 8 по площади Свободы в Тихвине, сообщает 26 июня пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 59-летний водитель кроссовера Chery Tiggo, следуя по улице Карла Маркса, наехал на 39-летнего пешехода, который переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.

    В результате пешеход получил тяжелые травмы и был госпитализирован. По факту произошедшего ведется проверка.

    Всего, по данным УГИБДД, за минувшие выходные, 24–25 июня, в Ленинградской области произошло 135 ДТП, в 10 из которых были пострадавшие. Девять человек получили травмы, один погиб, детей среди них не было. В Петербурге зафиксировали 347 дорожных аварий, в том числе 16 с пострадавшими. В них получили травмы 18 человек, пятеро из которых — несовершеннолетние. Погибших в городе не было.

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    Фото: Управление ГИБДД по г. СПб и ЛО

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