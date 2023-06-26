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    Атмосфера выходного дня. «Фонтанка» ведёт репортаж от закрытой «Пионерской»

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    В первый рабочий день у закрытой станции метро «Пионерская» в Петербурге атмосфера выходного дня, сообщает корреспондент «Фонтанки».

    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
    Фото: Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
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    Ажиотажа нет. Людей у станции чуть больше, чем в субботу, волонтеры скучают. Раз в 5 минут кто-то подходит к закрытому входу и удивляется, некоторые пассажиры обращают внимание на информационные плакаты на стене и уже не идут к входу.

    Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»

    На остановках народу немного, автобусы уходят не битком набитые. Отдельные граждане уезжают на такси. Две женщины с планшетами и часами на остановка отмечают время прибытия автобусов. У «Чёрной речки», куда переправляют большую часть пассажиропотока, толп тоже нет.

    «Пионерская» закрылась на ремонт впервые за 40 лет. Эта станция находится в густонаселённом Приморском районе, поэтому для пассажиров подготовили 29 наземных маршрутов — «Фонтанка» подробно рассказывала, как теперь добираться. До 27 июня включительно в часы пик у «Пионерской» будут дежурить волонтёры, которые подскажут, как проехать по земле, пока станция закрыта.

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    ПионерскаяМетро ПетербургаОбщественный транспорт
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