Атмосфера выходного дня. «Фонтанка» ведёт репортаж от закрытой «Пионерской»

В первый рабочий день у закрытой станции метро «Пионерская» в Петербурге атмосфера выходного дня, сообщает корреспондент «Фонтанки».
Ажиотажа нет. Людей у станции чуть больше, чем в субботу, волонтеры скучают. Раз в 5 минут кто-то подходит к закрытому входу и удивляется, некоторые пассажиры обращают внимание на информационные плакаты на стене и уже не идут к входу.
Сергей Михайличенко / «Фонтанка.ру»
На остановках народу немного, автобусы уходят не битком набитые. Отдельные граждане уезжают на такси. Две женщины с планшетами и часами на остановка отмечают время прибытия автобусов. У «Чёрной речки», куда переправляют большую часть пассажиропотока, толп тоже нет.
«Пионерская» закрылась на ремонт впервые за 40 лет. Эта станция находится в густонаселённом Приморском районе, поэтому для пассажиров подготовили 29 наземных маршрутов — «Фонтанка» подробно рассказывала, как теперь добираться. До 27 июня включительно в часы пик у «Пионерской» будут дежурить волонтёры, которые подскажут, как проехать по земле, пока станция закрыта.