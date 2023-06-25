РБК: фирма, связанная с депутатом Госдумы, заинтересовалась долей в «Яндексе»

Структура, связанная с лидером фракции «Новые люди» Алексеем Нечаевым, заинтересовалась долей в интернет-гиганте «Яндекс», пишет РБК. Депутат Госдумы находится под санкциями ЕС и США.
Как сообщает РБК 25 июня со ссылкой на источник на финансовом рынке и инвестора, знакомого с консультациями по возможной продаже «Яндекса», в число вероятных претендентов вошла компания, связанная с Алексеем Нечаевым. Также в потенциальном пуле инвесторов, по данным издания, основатель «Лукойла» Вагит Алекперов и владелец Kismet Capital Group Иван Таврин.
В «Яндексе» ответили РБК, что «не комментируют слухи», а Алексей Нечаев и пресс-служба «Новых людей» отказались от комментариев.
В ноябре 2022 года «Яндекс» объявил о разделении компании на российскую и международную части. Российская должна была перейти под управление местного руководства, а международная