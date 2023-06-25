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    «Думал, некоторым людям можно верить». Кадыров прокомментировал события последних суток с Пригожиным

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    Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события последних суток, связанные с отказом ЧВК «Вагнер» сложить оружие и ее продвижением в сторону Москвы. Он заявил об обиде, которая возникла у бизнесмена из-за конфликта со Смольным.

    «Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», - написал Кадыров в своем телеграм-канале вечером 24 июня.

    По словам главы Чечни, он общался с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным и «убеждал его оставить бизнес-амбиции и не смешивать их с делами государственной важности». «Думал, что он услышал меня, а оказывается, эта злоба в нём всё это время только росла», - написал Кадыров. По его словам, к затаенной обиде Пригожина привела некая цепочка неудачных сделок, в частности, якобы – непредставление земельного участка в Петербурге дочери бизнесмена. «Заносчивость одного человека могла привести к таким опасным последствиям и втянуть в конфликт большое количество людей», - сделал вывод Кадыров.

    Напоследок глава Чечни призвал всех бойцов ЧВК быть более трезвыми в решениях и думать о будущем страны. «Сейчас все закончилось мирно, без кровопролития, но оно могло случиться. Крайней мерой было бы жёсткое подавление и уничтожение любого, кто посягнёт на целостность Российской Федерации», - подвел он итог.

    Напомним, в течение минувшего дня Кадыров назвал действия ЧВК «ножом в спину и настоящим военным мятежом». Кроме того, он подчеркнул, что бойцы региона «выехали в зону напряженности», чтобы погасить мятеж.

    Последние сутки в России прошли под знаком продвижения ЧВК «Вагнер» из южных регионов к Москве. Причиной Пригожин обозначил якобы проведенный войсками Минобороны ракетный обстрел тыловых позиций ЧВК. Президент назвал это преступной авантюрой и предательством. В отношении Пригожина возбудили уголовное дело по статье «Вооруженный мятеж». До Москвы отряды не дошли, после переговоров президента Белоруссии Александра Лукашенко и Евгения Пригожина был достигнут ряд договоренностей – в частности, о прекращении уголовного дела.

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