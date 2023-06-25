«Думал, некоторым людям можно верить». Кадыров прокомментировал события последних суток с Пригожиным

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал события последних суток, связанные с отказом ЧВК «Вагнер» сложить оружие и ее продвижением в сторону Москвы. Он заявил об обиде, которая возникла у бизнесмена из-за конфликта со Смольным.



«Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне», - написал Кадыров в своем телеграм-канале вечером 24 июня.