Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 24 июня выступил на сцене у Главного штаба на Дворцовой площади перед началом праздника «Алые паруса». Он произнес напутственную речь.



Беглов отметил, что «ни у кого в мире нет такого праздника», а только в России. Губернатор, казалось, слегка замешкался, но тут толпа стала скандировать: «Россия, Россия!». Подхватил за молодежью и он. Далее продолжил:



«Ровно 320 лет назад здесь не было ничего, кроме большой воли и великой к России у молодого Петра. Он основал наш город как символ свободной новой России, как символ нашего права на независимость, свободу и справедливый мир. Он собирал русские земли. Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра, отстаивает те же ценности, защищает Россию и ваше право быть свободными, независимыми, сильными», – сказал Беглов.

