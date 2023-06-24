Беглов – выпускникам: Путин продолжает дело Петра Первого, защищает Россию

Губернатор Петербурга Александр Беглов вечером 24 июня выступил на сцене у Главного штаба на Дворцовой площади перед началом праздника «Алые паруса». Он произнес напутственную речь.
Беглов отметил, что «ни у кого в мире нет такого праздника», а только в России. Губернатор, казалось, слегка замешкался, но тут толпа стала скандировать: «Россия, Россия!». Подхватил за молодежью и он. Далее продолжил:
«Ровно 320 лет назад здесь не было ничего, кроме большой воли и великой к России у молодого Петра. Он основал наш город как символ свободной новой России, как символ нашего права на независимость, свободу и справедливый мир. Он собирал русские земли. Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра, отстаивает те же ценности, защищает Россию и ваше право быть свободными, независимыми, сильными», – сказал Беглов.
Также он поблагодарил учителей и родителей за вклад, который они внесли в своих детей, которые сейчас выпустились из школ.
Беглов посоветовал выпускникам загадать желание, когда ночью по Неве пройдет бриг «Россия» под алыми парусами. «Дерзайте, любите, творите, побеждайте вместе с Россией!» – сказал губернатор, поздравив зрителей с праздником.
В конце своего выступления глава города по традиции открыл праздник ударом в рынду.
«Фонтанка» ведет онлайн-трансляцию с «Алых парусов». Присоединяйтесь здесь.
Напомним, о том, что Путин продолжает дело Петра, Беглов недавно уже говорил – на открытии ПМЭФ-2023.