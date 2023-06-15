«Если долго смотреть на закат, можно прогадать будущий восход». Беглов открыл ПМЭФ-2023

На открытии Петербургского международного экономического форума 15 июня выступил губернатор города Александр Беглов. В своей речи он рассказал о развитии России и сравнил президента Владимира Путина с императором Петром Первым.
«Этот город был основан великим Петром на берегах вольной Невы как вольный и новый город, как право России на внешнюю международную политику и свободную торговлю. И, конечно, справедливого миропорядка и мироустройства. Наш президент Владимир Путин продолжает дело Петра, защищает те же самые ценности и принципы», — заявил губернатор.
По его словам, Петербургский экономический форум показал, что многополярный мир действительно существует: «Для бизнеса важно понимать, какие процессы происходят на разных полюсах. Если долго смотреть на закат, можно прогадать будущий восход». Губернатор заявил, что и Петербург, и Россия сейчас развиваются: строят свою экономику и осваивают новые технологии.
Беглов обратился к гостям форума и посоветовал сходить в петербургские ресторанчики, прогуляться по городу, чтобы почувствовать запах сирени и ощутить волшебство белых ночей. Свое выступление он закончил фразой, которую приписывают полководцу Александру Невскому: «Идите и скажите всем: Русь жива».