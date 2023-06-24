Путин в обращении вспомнил про 1917 год

Президент РФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном ситуации с ЧВК «Вагнер», заявил о предательстве и ударе в спину.



По его словам, действия, которые раскалывают единство страны, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте



«Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны», – сказал глава государства. Он добавил, что в этой ситуации русские убивали русских, а выгоду извлекали разного рода политические авантюристы и зарубежные силы, которые рвали страну на части.

