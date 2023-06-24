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    Путин в обращении вспомнил про 1917 год

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    Президент РФ Владимир Путин в своем обращении, посвященном ситуации с ЧВК «Вагнер», заявил о предательстве и ударе в спину.

    По его словам, действия, которые раскалывают единство страны, – это, по сути, отступничество от своего народа, от боевых товарищей, которые сражаются на фронте

    «Именно такой удар был нанесен по России в 1917 году, когда страна вела Первую мировую войну. Но победу у неё украли. Интриги, склоки, политиканство за спиной армии и народа обернулись величайшим потрясением, разрушением армии и распадом государства, утратой громадных территорий. В итоге – трагедией гражданской войны», – сказал глава государства. Он добавил, что в этой ситуации русские убивали русских, а выгоду извлекали разного рода политические авантюристы и зарубежные силы, которые рвали страну на части.

    Он заверил, что не даст этому повториться.

    Полный текст заявления президента читайте здесь.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства. СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

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