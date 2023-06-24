Путин начал обращение и призвал к единству

Началось обращение президента РФ Владимира Путина. Глава государства призвал к единству, заявил о «преступной авантюре» и «измене». Трансляцию ведет канал «Россия-24».
Российский лидер выступает на фоне обострения конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. Он назвал вооруженный мятеж преступной авантюрой и предательством. «Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях», — сказал президент.