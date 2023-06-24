    Сейчас

    +21˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +21˚C

    Небольшая облачность, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, зап

    759мм

    75%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd84.08eur91.49

    Путин начал обращение и призвал к единству

    1734
    34 комментария

    Началось обращение президента РФ Владимира Путина. Глава государства призвал к единству, заявил о «преступной авантюре» и «измене». Трансляцию ведет канал «Россия-24».

    Российский лидер выступает на фоне обострения конфликта между ЧВК «Вагнер» и Минобороны РФ. Он назвал вооруженный мятеж преступной авантюрой и предательством. «Тех, кого пытаются втянуть в это преступление, призываю не совершать роковую и трагическую, неповторимую ошибку, сделать единственно правильный выбор – прекратить участие в преступных действиях», — сказал президент.

    Напомним, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин вечером 23 июня заявил, что по тыловым лагерям его вооруженного формирования был нанесен удар и есть погибшие. В этом он обвинил Минобороны, в ведомстве его слова назвали провокацией. По словам предпринимателя, под его началом 25 тысяч бойцов, которые «идут разбираться» с руководством министерства.
    СУ ФСБ возбуждено уголовное дело о попытке вооруженного мятежа.

    ЛАЙК3
    СМЕХ35
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 34

    Гость24 Июн 2023 в 10:26
    мобилизацию обьявили ???
    +0−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    34
    close