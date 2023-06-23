У миллиона от Лепса и Баскова пока нет получателя. Деньги передали, а героя еще предстоит найти

Вручение четырех сертификатов на общую сумму 3 миллиона 400 тысяч рублей за подбитую военную технику ВСУ оказалось промежуточным мероприятием, стало известно «Фонтанке».
Вместо конкретных военнослужащих денежные сертификаты за подбитые танки получил начальник 442 военного клинического госпиталя Минобороны полковник Сергей Коваленко. Дальнейшее распределение — в руках командования.
«Насколько мне известно, конкретных награждений еще не было. Сегодня вручили полковнику Сергею Коваленко — он начальник госпиталя. Ему пока передали, а там уже командование примет решение», — заявил «Фонтанке» источник в Западном военном округе.
На вопрос корреспондента, известно ли, кто именно получит сертификаты, был дан отрицательный ответ: «У меня пока информации нет». Собеседник уточнил, что инициатива сугубо гражданская.
Ведущие «Русской медиагруппы» провели первое в Петербурге торжественное вручение денежных сертификатов в военном госпитале. Однако на сцене вместо подбивших танки бойцов оказался полковник Ковалев. Ему передали 2 сертификата по миллиону рублей и еще два — по 700 тысяч рублей.
С идеей поощрять российских военнослужащих крупными суммами денег за уничтожение переданной Украине бронетехники выступил владелец «Русской медиагруппы» («Русское радио») Владимир Киселев. На Петербургском международном экономическом форуме артисты Григорий Лепс и Николай Басков согласились профинансировать это мероприятие. Предполагалось, что за каждый сбитый немецкий танк «Леопард» будут платить по одному миллиону рублей.