Сальдо: «Чонгарский мост поврежден серьезнее, чем мы думали»

Чонгарский мост пока не пригоден для передвижения, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.



В ближайшие 15–20 дней на переправе будут проводиться исследовательские работы, уточнил чиновник.



«Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем мы думали», — цитирует агентство слова Сальдо.



Напомним, удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым, был нанесен в ночь на четверг, 22 июня.



Владимир Сальдо тогда заявил, что, по предварительной оценке, для ударов по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow.

