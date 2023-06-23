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    Сальдо: «Чонгарский мост поврежден серьезнее, чем мы думали»

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    Чонгарский мост пока не пригоден для передвижения, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

    В ближайшие 15–20 дней на переправе будут проводиться исследовательские работы, уточнил чиновник.

    «Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем мы думали», — цитирует агентство слова Сальдо.

    Напомним, удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым, был нанесен в ночь на четверг, 22 июня.

    Владимир Сальдо тогда заявил, что, по предварительной оценке, для ударов по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow.

    «Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться», — заявил Сальдо после обстрела, стоя на поврежденном мосту.

    Из-за того, что движение по мосту закрыто, в Крыму пришлось перенаправить транспортные потоки. Так, автобусы, которые проходили пункт пропуска «Джанкой», переориентированы на Армянск. Транспортные колонны грузовиков направлены на пункт пропуска «Перекоп».

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    Чонгарский мостВладимир Сальдо
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