Сальдо: «Чонгарский мост поврежден серьезнее, чем мы думали»

Чонгарский мост пока не пригоден для передвижения, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на временно исполняющего обязанности губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.
В ближайшие 15–20 дней на переправе будут проводиться исследовательские работы, уточнил чиновник.
«Чонгарский мост поврежден намного серьезнее, чем мы думали», — цитирует агентство слова Сальдо.
Напомним, удар по Чонгарскому мосту, который соединяет Херсонскую область и Крым, был нанесен в ночь на четверг, 22 июня.
Владимир Сальдо тогда заявил, что, по предварительной оценке, для ударов по мостам использовались английские ракеты Storm Shadow.
«Хочу успокоить граждан: сообщение с Крымом продолжается — есть другие пути, пусть и немного более длинные. Цены на продукты питания, если кто-то попробует их поднять, будут регулироваться», — заявил Сальдо после обстрела, стоя на поврежденном мосту.
Из-за того, что движение по мосту закрыто, в Крыму пришлось перенаправить транспортные потоки. Так, автобусы, которые проходили пункт пропуска «Джанкой», переориентированы на Армянск. Транспортные колонны грузовиков направлены на пункт пропуска «Перекоп».