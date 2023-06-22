Из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму изменили транспортные потоки

Между Крымом и Херсонской области переориентированы транспортные потоки из-за удара по Чонгарскому мосту. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.

«В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.



Так, автобусы, которые проходили пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. Транспортные колонны грузовиков направлены на пункт пропуска Перекоп.

