Из-за удара ВСУ по Чонгарскому мосту в Крыму изменили транспортные потоки

Между Крымом и Херсонской области переориентированы транспортные потоки из-за удара по Чонгарскому мосту. Об этом в четверг, 22 июня, сообщает пресс-служба министерства транспорта Крыма.
«В связи с повреждением дорожного полотна на Чонгарском мосту временно обеспечена переориентация транспортных потоков на пункты пропуска Армянск и Перекоп. Данные пункты пропуска работают в штатном режиме», — сказано в сообщении.
Так, автобусы, которые проходили пункт пропуска Джанкой, переориентированы на Армянск. Транспортные колонны грузовиков направлены на пункт пропуска Перекоп.
Утром стало известно, что ВСУ нанесли удар по Чонгарскому мосту. Об этом рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.