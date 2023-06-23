В московском метро задержали предполагаемых поджигателей релейных шкафов

Двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов задержали в метро в Москве. Им может грозить статья о диверсии, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
Три релейных шкафа подожгли в районе железнодорожных станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская. Задержанным 26 и 28 лет, они заявили, что совершили поджог ради денег, сообщают в ведомстве. Пока возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, но его могут переквалифицировать как диверсию, и тогда фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.
В Петербурге последний поджог релейного шкафа произошел 13 июня на перегоне Пискаревка — Ржевка. Были задержаны три электрички.
На Октябрьской железной дороге в мае ввели первую категорию противодействия диверсиям.