В московском метро задержали предполагаемых поджигателей релейных шкафов

Двоих подозреваемых в поджоге релейных шкафов задержали в метро в Москве. Им может грозить статья о диверсии, сообщает 23 июня РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.



Три релейных шкафа подожгли в районе железнодорожных станций Москва-Товарная — Павелецкая — Варшавская. Задержанным 26 и 28 лет, они заявили, что совершили поджог ради денег, сообщают в ведомстве. Пока возбуждено уголовное дело о приведении в негодность транспортных средств или путей сообщения, но его могут переквалифицировать как диверсию, и тогда фигурантам может грозить до 20 лет лишения свободы.