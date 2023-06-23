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    Балтийское море было временно опасным для судоходства и полётов

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    Корабли Балтийского флота РФ выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, сообщает 23 июня INTERFAX.RU.

    «В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасными для судоходства и полетов всех видов авиации», — говорится в сообщении.

    Ракеты запускали со сторожевого корабля «Неустрашимый». Сообщается, что использовались зенитно-ракетный комплекс морского базирования «Кинжал» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Корвет «Бойкий» поразил воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630.

    В качестве мишеней были задействованы «имитированные воздушные цели» и специальные осветительные снаряды. «В результате выполнения стрельб все цели были поражены», — цитирует INTERFAX.RU пресс-службу Балтийского флота.

    Напомним, совсем недавно, 5 июня, на Балтике прошли масштабные учения Евросоюза с участием Эстонии, Латвии и Финляндии. Одновременно об учениях тогда объявила и Россия.

    В манёврах, которые завершились всего неделю назад, участвовали до 40 надводных боевых кораблей ВМС России и более 3,5 тысячи военнослужащих.

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