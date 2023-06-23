Балтийское море было временно опасным для судоходства и полётов

Корабли Балтийского флота РФ выполнили зенитно-ракетные и артиллерийские стрельбы по воздушным целям, сообщает 23 июня INTERFAX.RU.



«В целях безопасности район выполнения боевых упражнений в Балтийском море и воздушное пространство над ним были объявлены временно опасными для судоходства и полетов всех видов авиации», — говорится в сообщении.



Ракеты запускали со сторожевого корабля «Неустрашимый». Сообщается, что использовались зенитно-ракетный комплекс морского базирования «Кинжал» и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Кортик». Корвет «Бойкий» поразил воздушные цели из артиллерийских установок А-190 и АК-630.

