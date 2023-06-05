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    Балтика бурлит: ЕС и Россия одновременно начали масштабные морские учения

    3 комментария

    Масштабные учения Евросоюза с участием Эстонии, Латвии и Финляндии начались в Балтийском море, сообщают финские СМИ. Одновременно об учениях объявила и Россия.

    Как пишут журналисты в Суоми 5 июня, страны ЕС начали отрабатывать охрану границ, поисково-спасательные работы и ликвидацию нефтяных аварий.

    Балтийский флот РФ одновременно сообщил, что 5 июня на Балтике начались 10-дневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, передает РИА Новости. В маневрах участвают до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, и более 3,5 тысяч военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, и до 500 единиц боевой и специальной техники.

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    Комментарии 3

    _42_.05 Июн 2023 в 21:41
    Живность распугают(
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 21:40
    А ведь могли бы нормально жить, спокойно и выгодно торговать, и ничего не надо было бы охранять. Но вышел на сцену гений многоходовок...
    +0−0
    Гость05 Июн 2023 в 21:36
    скора Швеция подключится.
    +0−0
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