Балтика бурлит: ЕС и Россия одновременно начали масштабные морские учения

Масштабные учения Евросоюза с участием Эстонии, Латвии и Финляндии начались в Балтийском море, сообщают финские СМИ. Одновременно об учениях объявила и Россия.
Как пишут журналисты в Суоми 5 июня, страны ЕС начали отрабатывать охрану границ, поисково-спасательные работы и ликвидацию нефтяных аварий.
Балтийский флот РФ одновременно сообщил, что 5 июня на Балтике начались 10-дневные оперативные учения по защите морских коммуникаций, передает РИА Новости. В маневрах участвают до 40 надводных боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, и более 3,5 тысяч военнослужащих, до 25 самолетов и вертолетов, и до 500 единиц боевой и специальной техники.