«Цветы» не зашли. ВЭБ.РФ снова не удалось продать 258 га земли на юге Петербурга

Дочерней структуре госкорпорации ВЭБ.РФ второй раз не удалось продать 258 га земли, включая территорию бывшего сельскохозяйственного производственного кооператива «Цветы» в Виллозском сельском поселении Ленинградской области. Это следует из данных электронной торговой площадки «Российский аукционный дом».



Аукцион по заказу ООО «ВЭБ.РФ Управление активами» был назначен на 23 июня, но ни одной заявки на участие в торговой процедуре не поступило, и ее признали несостоявшейся.

Инвесторам предлагали единым лотом приобрести три смежных участка площадью 13,1 га, 44,7 га и 161,4 га на территории бывшего СХПК «Цветы» в Виллозском сельском поселении и один участок площадью 38 га на Рехколовском шоссе в Пушкине. Их можно использовать под строительство промышленно-логистического парка.