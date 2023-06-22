Как казак «Тунгус» беспилотник ВСУ пакетом с продуктами сбивал, а Гроза — голыми руками

Фото: Александр Манзюк / «Коммерсантъ» Поделиться Поделиться





Военный из Забайкалья сбил дрон-камикадзе пакетом с продуктами, а в Новой Москве мужчина и вовсе поймал квадрокоптер голыми руками. Впрочем, невероятные истории рассказывают по обе стороны границы. «Фонтанка» присмотрелась.



Губернатор Забайкальского края Александр Осипов в своём Telegram-канале рассказал, как житель края с позывным «Тунгус» получил два мешка с продуктами — сухпаек, как вдруг заметил дрон-камикадзе ВСУ.

«Боец отдежурил ночную смену в окопе, получил два мешка с продуктами и вернулся на свою позицию. Там увидел вражеский дрон-камикадзе. «Тунгус» спрятался в траве так, что управляющий дроном человек его потерял. После этого наш забайкалец воспользовался эффектом неожиданности: резко встал и сбил устройство мешком с продуктами», — описал происходящее Осипов.



Казаки деактивировали прикрепленную к дрону гранату от РПГ и подорвали заряд. А сам аппарат бойцы отсоединили от аккумулятора и забрали в батальон в качестве трофея, утверждает губернатор.

«Атаман представил «Тунгуса» к медали «За отвагу». Гордимся!» — поделился глава региона.

На видео, прикрепленном к рассказу, действительно показывают небольшой квадрокоптер без одного винта и крупного казака с седой бородой — видимо, того самого «Тунгуса».







Еще один рассказ из Севастополя. Там местный житель, как утверждает губернатор города Михаил Развожаев в своём Telegram-канале https://t.me/razvozhaev/2937, тоже справился «подручными средствами».

«Сегодня вечером на улице Шевкопляса в Инкермане севастополец подручными средствами сам сбил квадрокоптер. Обращаю внимание, что это не дрон со взрывчаткой, а коптер с камерой. Полеты коптеров, как вы знаете, в городе запрещены. Кто и зачем его запустил — выясняют оперативные службы, которые сейчас работают на месте», — заявил Развожаев.



Позднее РБК удалось уточнить конкретное подручное средство, которое использовали в Севастополе.

«По информации от спецслужб, «броском палки», — рассказали РБК в пресс-службе губернатора.



Сбить дрон с помощью подручных предметов возможно, заявили РИА Новости эксперты. Но усомнились в безопасности этого способа — может и рвануть.



«Теоретически, при должном везении сбить небольшой дрон соразмерным предметом на метровых высотах человеку возможно», — говорит генеральный директор компании «Оптиплейн» Андрей Тимофеев. «Мешком или другим предметом сбить можно, если дотянешься», — подтвердил эксперт рынка НТИ «Аэронет» Вадим Кузнецов. «Возможно, если его ведут в метре-двух над землей, чтобы обойти радар», — подтвердил эксперт Дмитрий Зубарев.



Пишут про таких героев и в Центральной России. В Новой Москве мужчина по фамилии Гроза, как утверждается, вообще руками поймал беспилотник с камерой. Он просто дождался, когда аппарат снизится, и схватил его.



Как пишет Газета.Ru со ссылкой на канал Shot, 49-летний москвич Гроза из поселка Московский регулярно замечает беспилотники. В один из дней он просто схватил рукой квадрокоптер, который опустился на слишком низкую высоту. При осмотре вблизи он нашел на нем камеру. Находку забрали полицейские, которые теперь ищут владельца.



А начала парад невероятных историй Украина. Первая леди Елена Зеленская еще в марте в эфире американского кабельного телеканала MSNBC рассказала, как простая женщина со своего балкона заметила беспилотник и немедля запустила в него тоже своего рода «подручным средством».



«Одна женщина увидела с балкона беспилотный летательный аппарат и сбила его банкой с помидорами, — сказала Зеленская. — Такое, пожалуй, под силу только украинской женщине. Мы слышали много подобных историй. И если это вас вдохновляет, то давайте будем верить, что это правда».



Собрал Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

