«Основной смысл они поняли». Песков объяснил перевод слов Путина «хрен им»

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 июня прокомментировал неточный перевод слов Владимира Путина «хрен им». Некоторые иностранные СМИ перевели их как «идите в ад». По мнению Пескова, на Западе поняли эту фразу Путина про сокращение ядерного оружия.



«Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский, и наоборот», — объяснил Песков.



Он подчеркнул: «Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли».



16 июня на ПМЭФ в Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но и речи о сокращении не идёт.

