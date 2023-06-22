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    «Основной смысл они поняли». Песков объяснил перевод слов Путина «хрен им»

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    Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 22 июня прокомментировал неточный перевод слов Владимира Путина «хрен им». Некоторые иностранные СМИ перевели их как «идите в ад». По мнению Пескова, на Западе поняли эту фразу Путина про сокращение ядерного оружия.

    «Есть в английском языке ряд идиом и фраз, которые практически невозможно дословно перевести на русский, и наоборот», — объяснил Песков.

    Он подчеркнул: «Это нормальное лингвистическое явление, не нужно за это цепляться. Основной смысл они поняли».

    16 июня на ПМЭФ в Петербурге президент РФ Владимир Путин заявил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но и речи о сокращении не идёт.

    «У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят», — сказал Путин.

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