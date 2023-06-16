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    ПМЭФ-2023

    «Хрен им». Путин высказался о ядерном оружии и о том, надо ли его применять

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    34 комментария

    У России нет необходимости использовать ядерное оружие. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.

    «У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят. Это наше конкурентное преимущество», — подчеркнул Путин.

    Он сообщил, что Россия уже доставила на территорию Белоруссии первые ядерные заряды. До конца года работа по перемещению этого оружия будет завершена. Однако Путин напомнил, что это лишь инструмент сдерживания.

    Модератор дискуссии Дмитрий Саймс завуалированно спросил Путина о том, готов ли он «сделать то, чего потребуют обстоятельства», если сдерживание не сработает.

    Путин в шутку обратился к сидящему рядом президенту Алжира и спросил: «Господин президент, он к чему меня призывает? Чтобы я напугал весь мир?» Российский лидер отметил, что использование «крайних средств» возможно только в случае угрозы российской государственности. Он подчеркнул, что в этом случае РФ использует все силы и средства.

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    Комментарии 34

    SovietPofigist16 Июн 2023 в 19:26
    После горбачевыхельцыных
    Путин для западных "партнёров" как холодный душ. Как только не гадили, а он их вертит как хочет!
    +0−0
    Гость16 Июн 2023 в 19:20
    " а может нажмём?
    - " нажмём и не раз , но позже.. Весь мир в труху..." ( к/ф ДМБ).
    +0−0
    26675284816 Июн 2023 в 19:18
    Замечательный слог рассчитанный на глубинный народ👍
    +0−0
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