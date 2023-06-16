«Хрен им». Путин высказался о ядерном оружии и о том, надо ли его применять

У России нет необходимости использовать ядерное оружие. Об этом 16 июня заявил президент РФ Владимир Путин на ПМЭФ.



«У нас такого оружия больше, чем у стран НАТО. Они знают об этом и склоняют нас к тому, чтобы мы начали переговоры по их сокращению. Хрен им, как у нас в народе говорят. Это наше конкурентное преимущество», — подчеркнул Путин.



Он сообщил, что Россия уже доставила на территорию Белоруссии первые ядерные заряды. До конца года работа по перемещению этого оружия будет завершена. Однако Путин напомнил, что это лишь инструмент сдерживания.

