В Петербурге огласили новый приговор «сосновскому маньяку». На свободу он выйдет не скоро

В апреле 2005 года Кийко напал на девушку в парке Сосновка — подошел со спины и зажал локтем шею. Затем фигурант увел жертву в глубь парка и задушил. Явку с повинной по этому преступлению Кийко написал, когда уже отбывал наказание за другие убийства, но в суде заявил, что невиновен — явку якобы написал под давлением.

Выборгский райсуд Петербурга огласил приговор Андрею Кийко, известному как «сосновский маньяк». Его признали виновным еще в одном убийстве, сообщает 22 июня объединенная пресс-служба судов города.

Это Кийко не помогло: суд назначил ему 10 лет лишения свободы, по совокупности — 25 лет в колонии строгого режима. Отец погибшей исков к убийце не заявлял — сказал, что ему ничего не нужно.

К 22 годам колонии строгого режима Кийко приговорили в 2008 году. Его признали виновным в двух убийствах, 8 эпизодах изнасилования и действий сексуального характера, а также 11 эпизодах разбоя.