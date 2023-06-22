У «Галереи» подростки снова выясняли отношения. Задержаны двое победителей

Двух подростков задержали сотрудники Центра «Э» после того, как 1 июня у «Галереи» состоялась очередная битва за шмот.



В полицию накануне доставили 16-летнего девятиклассника и его 17-летнего друга, который нигде не учится и не работает, стало известно «Фонтанке» 22 июня.



По версии следствия, 1 июня они напали на двоих подростков около половины десятого вечера у ТРК на Лиговском проспекте. Подростки, по предварительной информации, принадлежат к разным молодежным группам. И конфликт произошел именно на этой почве.



Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

