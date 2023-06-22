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    У «Галереи» подростки снова выясняли отношения. Задержаны двое победителей

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    Двух подростков задержали сотрудники Центра «Э» после того, как 1 июня у «Галереи» состоялась очередная битва за шмот.

    В полицию накануне доставили 16-летнего девятиклассника и его 17-летнего друга, который нигде не учится и не работает, стало известно «Фонтанке» 22 июня.

    По версии следствия, 1 июня они напали на двоих подростков около половины десятого вечера у ТРК на Лиговском проспекте. Подростки, по предварительной информации, принадлежат к разным молодежным группам. И конфликт произошел именно на этой почве.

    Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    В феврале этого года в «Галерее» произошло массовое побоище подростков. Так многие взрослые узнали о «ЧВК Редан».

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