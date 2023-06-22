NBC: слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников США

Американские высокопоставленные чиновники оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в отношении главы КНР Си Цзиньпина. Об этом в среду, 21 июня, сообщает американский телеканал NBC.

«Они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как «диктатора» всего 24 часа спустя после посещения государственным секретарем Энтони Блинкеном Пекина», — сказано в публикации.



Чиновники стремились в частном порядке разъяснить, что слова президента США не отражают официальной политики Вашингтона.