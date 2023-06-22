NBC: слова Байдена о диктаторе Си Цзиньпине застали врасплох высокопоставленных чиновников США

Американские высокопоставленные чиновники оказались застигнуты врасплох высказываниями президента США Джо Байдена в отношении главы КНР Си Цзиньпина. Об этом в среду, 21 июня, сообщает американский телеканал NBC.
«Они были застигнуты врасплох, когда президент Джо Байден описал председателя Китая Си Цзиньпина как «диктатора» всего
Чиновники стремились в частном порядке разъяснить, что слова президента США не отражают официальной политики Вашингтона.
Накануне американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где тот проводил встречи для стабилизации отношений между странами. Подробнее — в материале «Фонтанки».
В МИД Китая назвали произошедшее «безответственностью».