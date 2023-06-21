Reuters: Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

Президент США Джо Байден во вторник, 20 июня, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где тот проводил встречи для стабилизации отношений между странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

Байден выступал на мероприятии в Калифорнии и заявил, что причина, по которой Си Цзиньпин «очень огорчился», когда США сбили аэростат, заключалась в том, что председатель КНР «не знал, что он там находился». «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он [аэростат] сбился с курса», — заявил американский президент (цитата по РИА Новости).