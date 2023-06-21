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    Reuters: Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором

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    Президент США Джо Байден во вторник, 20 июня, назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где тот проводил встречи для стабилизации отношений между странами. Об этом сообщает агентство Reuters.

    Байден выступал на мероприятии в Калифорнии и заявил, что причина, по которой Си Цзиньпин «очень огорчился», когда США сбили аэростат, заключалась в том, что председатель КНР «не знал, что он там находился». «Это большой позор для диктаторов. Когда они не знают, что произошло. Это не должно было произойти там, где произошло. Он [аэростат] сбился с курса», — заявил американский президент (цитата по РИА Новости).

    В прошедший понедельник стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен находился с рабочим визитом в Китае. Он провел переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином.

    После них Блинкен заявил, что США и Китай достигли прогресса в отношениях. В ходе встречи Си Цзиньпин попросил передать привет президенту США Джо Байдену. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    В начале февраля военные США сбили китайский аэростат. Аппарат подозревали в сборе разведывательных данных.

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    Комментарии 10

    Гость21 Июн 2023 в 09:04
    Деда понесло.
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