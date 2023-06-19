Глава КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен провели переговоры. Собрали главное

Госсекретарь США Энтони Блинкен находился с рабочим визитом в Китае 18 и 19 июня. В понедельник он встретился с председателем КНР Си Цзиньпином. Их встреча, как пишет газета The Washington Post, продолжалось 35 минут. О том, что она вообще состоится, стало известно только за 45 минут до начала. Американский госсекретарь и китайский лидер пожали друг другу руки и начали переговоры. До этого Блинкен провел более 10 часов разговоров с другими высшими должностными лицами Китая. О чем говорили глава КНР Си Цзиньпин и госсекретарь США Энтони Блинкен? США не желают конфликта с Китаем и начала новой холодной войны. «США не стремятся к новой холодной войне, не хотят изменить систему КНР, не стремятся противостоять Китаю путем укрепления альянсов и не намерены вступать в конфликт с КНР», — сказал Блинкен на встрече (цитата по ТАСС).

Глава КНР отметил, что во время визита госсекретаря США удалось достичь «прогресса по некоторым конкретным вопросам», передает ТАСС. Ранее СМИ сообщали, что Блинкен на встрече с министром иностранных дел Китая Цинь Ганом, в частности, обсуждал вопрос Тайваня. Китай указал Штатам на необходимость соблюдения принципа «одного Китая».

Блинкен заявил, что Вашингтон выступает против односторонних действий в Тайваньском проливе и не поддерживает независимость Тайваня, передает ТАСС. По его словам, кризис вокруг Тайваня привел бы к экономическому кризису, который затронул бы весь мир.



Госсекретарь США рассказал, что в ходе встреч с представителями Китая активно обсуждал конфликт на Украине.

«Я повторил, что мы будем приветствовать [такое развитие событий], при котором Китай сыграет конструктивную роль вместе с другими странами в достижении справедливого мира [на Украине] на основе принципов Устава ООН», — сказал он (цитата по ТАСС). Также Энтони Блинкен заявил, что Китай заверил США, что не будет предоставлять военную помощь России для использования в ходе конфликта на Украине, пишет ТАСС.