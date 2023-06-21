    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 23

    1 м/с, южн

    765мм

    30%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd84.23eur92.07

    Китай отреагировал на заявление Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

    869
    1 комментарий

    Китай выразил протест из-за того, что президент США Джо Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Представитель китайского МИД Мао Нин назвал такие заявления безответственными. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС.

    «Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию», — сказал официальный представитель МИД Китая.

    Накануне американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где тот проводил встречи для стабилизации отношений между странами. Подробнее — в материале «Фонтанки».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАКитайДжо БайденСи Цзиньпин
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close