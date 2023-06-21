Китай отреагировал на заявление Байдена о диктаторе Си Цзиньпине

Китай выразил протест из-за того, что президент США Джо Байден назвал главу КНР Си Цзиньпина диктатором. Представитель китайского МИД Мао Нин назвал такие заявления безответственными. Об этом в среду, 21 июня, сообщает ТАСС.

«Высказывания американского президента безответственны, идут вразрез с дипломатическим этикетом и представляют из себя открытую провокацию», — сказал официальный представитель МИД Китая.



Накануне американский президент Джо Байден назвал председателя КНР Си Цзиньпина диктатором. Это произошло на следующий день после визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин, где тот проводил встречи для стабилизации отношений между странами. Подробнее — в материале «Фонтанки».