Нечеловеческая забота: смотрите, на что наши соседи готовы ради сахара

Заботятся о маленьких, переносят их в более удобные места и защищают от чужаков, а взамен получают сладкую жизнь. Это не про родителей и детей. Так взаимодействуют два разных вида насекомых.
Фоторепортаж об удивительном альянсе муравьев и тлей, снятый петербургским фотографом Антоном Кубышкиным в Ленобласти, публикует 21 июня сообщество «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте». Фотограф застал момент, когда муравьи ухаживали за тлей. В кадр попала капля сахарной жидкости, которую выделяет «питомец».
Муравьи всячески оберегают тлей: рассаживают по листьям, которыми питаются тли, сражаются за них с соперниками. «Секрет в том, что продукт жизнедеятельности тли — это сахар, а муравьям он жизненно необходим. Тля для них — это простой источник сахара. Для маток тли муравьи даже могут строить глиняные домики на растениях», — рассказывает фотограф.
По оценкам ученых, на Земле живет около 20 квадриллионов (миллионов миллиардов) муравьев, то есть на каждого человека приходится около 2,5 миллиона этих насекомых. Если положить всех муравьев на весы, они бы перевесили птиц и млекопитающих вместе взятых. Энтомологи продолжают изучать их удивительное поведение, например в Сахаре муравьи строят ориентиры, чтобы не заблудиться.