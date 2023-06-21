Нечеловеческая забота: смотрите, на что наши соседи готовы ради сахара

Заботятся о маленьких, переносят их в более удобные места и защищают от чужаков, а взамен получают сладкую жизнь. Это не про родителей и детей. Так взаимодействуют два разных вида насекомых.



Фоторепортаж об удивительном альянсе муравьев и тлей, снятый петербургским фотографом Антоном Кубышкиным в Ленобласти, публикует 21 июня сообщество «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте». Фотограф застал момент, когда муравьи ухаживали за тлей. В кадр попала капля сахарной жидкости, которую выделяет «питомец».