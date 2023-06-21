    Сейчас

    +23˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +23˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 22

    2 м/с, южн

    762мм

    45%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd84.25eur92

    Нечеловеческая забота: смотрите, на что наши соседи готовы ради сахара

    1572
    5 комментариев
    Фото: Антон Кубышкин / «Макро клуб СПб»
    ПоделитьсяПоделиться

    Заботятся о маленьких, переносят их в более удобные места и защищают от чужаков, а взамен получают сладкую жизнь. Это не про родителей и детей. Так взаимодействуют два разных вида насекомых.

    Фоторепортаж об удивительном альянсе муравьев и тлей, снятый петербургским фотографом Антоном Кубышкиным в Ленобласти, публикует 21 июня сообщество «Макро клуб СПб» во «ВКонтакте». Фотограф застал момент, когда муравьи ухаживали за тлей. В кадр попала капля сахарной жидкости, которую выделяет «питомец».

    Фото: Антон Кубышкин / «Макро клуб СПб»
    ПоделитьсяПоделиться

    Муравьи всячески оберегают тлей: рассаживают по листьям, которыми питаются тли, сражаются за них с соперниками. «Секрет в том, что продукт жизнедеятельности тли — это сахар, а муравьям он жизненно необходим. Тля для них — это простой источник сахара. Для маток тли муравьи даже могут строить глиняные домики на растениях», — рассказывает фотограф.

    По оценкам ученых, на Земле живет около 20 квадриллионов (миллионов миллиардов) муравьев, то есть на каждого человека приходится около 2,5 миллиона этих насекомых. Если положить всех муравьев на весы, они бы перевесили птиц и млекопитающих вместе взятых. Энтомологи продолжают изучать их удивительное поведение, например в Сахаре муравьи строят ориентиры, чтобы не заблудиться.

    Фото: Антон Кубышкин / «Макро клуб СПб»
    Фото: Антон Кубышкин / «Макро клуб СПб»

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МуравейникМуравьиНасекомыеЖивотныеПрирода
    ЛАЙК2
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 5

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    5
    close